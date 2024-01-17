Доля фунта в международных расчетах в декабре опустилась до минимума с июня

Показатель достиг отметки 6,92%

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Доля фунта в международных расчетах снизилась в декабре 2023 года на 0,23 процентных пункта (п.п.), до 6,92%, заняв третье место в рейтинге самых популярных валют. Предыдущий минимум британской валюты был зафиксирован в июне на уровне 6,88%, следует из данных международной системы SWIFT.

В то же время доля доллара увеличилась на 0,46 п.п., до 47,54%, против 47,08% в ноябре, он занимает лидирующее место в рейтинге.

Доля евро по расчетам в декабре составила 22,41% против 22,95% в предыдущем месяце, сократившись на 0,54 п.п. и заняв второе место в рейтинге.

Юань занял четвертое место по использованию в международных расчетах, снизившись на 0,47 п.п., до 4,14% (против 4,61% в ноябре).

"В целом объем платежей в юанях снизился на 11,94% по сравнению с ноябрем 2023 года, в то время как в целом объемы всех валютных платежей снизились на 1,94%", - уточняется в документе.