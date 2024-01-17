В Молдавии сообщили о планах купить первую партию сжиженного газа из США

Газ будет получен через Грецию, уточнил молдавский министр энергетики Виктор Парликов

КИШИНЕВ, 17 января. /ТАСС/. Молдавия на следующей неделе планирует приобрести первую партию доставленного из США сжиженного газа на терминале в Александруполисе в Греции. Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов в эфире телеканала Jurnal TV.

"Мы, вероятнее всего, закупим на следующей неделе напрямую с корабля, который привозит газ из США, пока не могу сказать точную цену, она будет около €300 [за 1 тыс. куб. м]. Мы получим сжиженный газ через Грецию, используя терминал сжиженного нефтяного газа в Александруполисе", - сказал министр.

Весной прошлого года молдавская госкомпания "Энергоком" подписала с греческой компанией DEPA рамочный договор на закупку газа, чтобы создать альтернативу поставкам "Газпрома". Как сообщалось, это позволит закупать сжиженный газ на терминале в Греции, куда поставляется топливо из разных географических точек на Востоке, а также из США и Африки.

В Молдавии уже второй год действует режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса. Тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - в четыре раза. Кризис спровоцировал акции протеста с требованием отставки президента Майи Санду и правительства.

Кроме того, с октября прошлого года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется для выработки электроэнергии на Молдавскую ГРЭС в Приднестровье которая продлила с молдавской государственной компанией Energocom контракт на поставку электроэнергии до конца 2024 года по цене в $66 за 1 МВт⋅ч.