В Приднестровье отменили льготы для молдавских фермеров

Нововведения коснутся Дубоссарского района

КИШИНЕВ, 18 января. /ТАСС/. Власти Приднестровья отменили льготы для молдавских фермеров после решения Кишинева ввести пошлины на товары, следующие в непризнанную республику. Соответствующие поправки были приняты парламентом непризнанной республики сразу в двух чтениях.

"Они предусматривают отмену режима специальной таможенной процедуры для хозяйствующих субъектов и направлены на увеличение доходной части бюджета [Приднестровья]. До сих пор для этой категории землепользователей действовал режим специальной таможенной процедуры. Он не предусматривал взимание таможенных пошлин и таможенных платежей при осуществлении внешнеэкономической деятельности", - информирует пресс-служба законодательного органа.

Нововведения коснутся молдавских фермеров Дубоссарского района, чьи сельскохозяйственные угодья после вооруженного конфликта 1992 года оказались на территории Приднестровья. Их деятельность подразумевает перевозку через границу посадочного материала и урожая.

С этого года власти Молдавии начали взимать пошлины с товаров, следующих в Приднестровье через территорию республики. Как заявил ТАСС президент Приднестровья Вадим Красносельский, Кишинев, а также выступающая посредником на переговорах миссия ОБСЕ по различным каналам заверяли Тирасполь, что этого не будет. Он заявил, что ущерб для приднестровских компаний составит десятки миллионов долларов в год, а ограничения отразятся на ценах внутри республики и других экономических показателях. После решения Украины закрыть приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию.

В миссии ОБСЕ считают, что эскалацию в отношениях между Кишиневом и Тирасполем спровоцировала стагнация в переговорах по приднестровской проблематике. Отношения между двумя берегами Днестра начали постепенно ухудшаться с 2020 года после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала несколько жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с Красносельским.

Сегодня Тирасполь призывает к возобновлению переговоров на всех площадках, включая формат "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США). Там обвиняют Молдавию в блокировании этих инициатив.