Moody's и S&P заявили, что в случае конфискации активов России риска дефолта на Западе нет

Большинство российских замороженных резервов хранятся в валюте и гособлигациях Франции, Германии, Великобритании, Австрии и Канады, сообщает агентство Reuters

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Странам, гособлигации которых были приобретены Россией, не грозит дефолт в случае конфискации Западом замороженных российских резервов. Об этом сообщили представители рейтинговых агентств Moody's и Standard & Poor's (S&P).

"Наши рейтинги обычно не отражают соображения, специфичные для держателей облигаций. Таким образом, мы не будем рассматривать данный сценарий как дефолтный для этих стран", - заявил старший вице-президент Moody's Торстен Нестманн агентству Reuters. Глава отдела суверенных рейтингов Европы, Ближнего Востока и Африки S&P Фрэнк Гилл также указал, что подобный сценарий вряд ли будет считаться дефолтом, поскольку процентные выплаты производятся через платежного агента, который продолжит выплачивать их другим кредиторам.

В свою очередь рейтинговое агентство Fitch отказалось давать комментарии по этой теме. По информации Reuters, большинство российских замороженных резервов хранятся в валюте и гособлигациях Франции, Германии, Великобритании, Австрии и Канады.

В июне 2022 года Moody's заявило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам ввиду того, что держатели не получили купонные выплаты по выпускам еврооблигаций "Россия-26" и "Россия-36" на сумму $100 млн к моменту истечения 30-дневного льготного периода. Минфин РФ 27 июня заявил, что Россия исполнила обязательства вовремя - деньги для выплат были заблаговременно переданы в Национальный расчетный депозитарий и направлены владельцам еврооблигаций.