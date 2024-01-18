17 января, 22:31

Moody's и S&P заявили, что в случае конфискации активов России риска дефолта на Западе нет

Александр Щербак/ ТАСС
© Александр Щербак/ ТАСС

Большинство российских замороженных резервов хранятся в валюте и гособлигациях Франции, Германии, Великобритании, Австрии и Канады, сообщает агентство Reuters

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Странам, гособлигации которых были приобретены Россией, не грозит дефолт в случае конфискации Западом замороженных российских резервов. Об этом сообщили представители рейтинговых агентств Moody's и Standard & Poor's (S&P).

Читайте также
Бельгия выступила за создание четкого механизма для конфискации российских активовАнтонов заявил, что РФ придется симметрично ответить на конфискацию Западом ее активовМВФ оценивает последствия возможной конфискации активов РФ для финансовой системы

"Наши рейтинги обычно не отражают соображения, специфичные для держателей облигаций. Таким образом, мы не будем рассматривать данный сценарий как дефолтный для этих стран", - заявил старший вице-президент Moody's Торстен Нестманн агентству Reuters. Глава отдела суверенных рейтингов Европы, Ближнего Востока и Африки S&P Фрэнк Гилл также указал, что подобный сценарий вряд ли будет считаться дефолтом, поскольку процентные выплаты производятся через платежного агента, который продолжит выплачивать их другим кредиторам.

В свою очередь рейтинговое агентство Fitch отказалось давать комментарии по этой теме. По информации Reuters, большинство российских замороженных резервов хранятся в валюте и гособлигациях Франции, Германии, Великобритании, Австрии и Канады.

В июне 2022 года Moody's заявило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам ввиду того, что держатели не получили купонные выплаты по выпускам еврооблигаций "Россия-26" и "Россия-36" на сумму $100 млн к моменту истечения 30-дневного льготного периода. Минфин РФ 27 июня заявил, что Россия исполнила обязательства вовремя - деньги для выплат были заблаговременно переданы в Национальный расчетный депозитарий и направлены владельцам еврооблигаций. 

Теги:
Россия