Турецкий Минторг вмешался в ситуацию с проблемами банковских переводов из России

Министерство собирает предложения от компаний, которые испытывают такие проблемы, рассказал собеседник агентства

СТАМБУЛ, 18 января. /ТАСС/. Министерство торговли Турции разбирается в ситуации с возникшими трудностями при осуществлении банковских переводов из России, собирает жалобы от компаний, которые не могут осуществить платежи. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к министерству.

"Минторг вмешался в ситуацию, касающуюся отказа ряда турецких банков проводить платежи из России. Министерство собирает предложения от компаний, которые испытывают такие проблемы", - сказал собеседник, добавив, что турецкие власти рассчитывают на урегулирование ситуации в кратчайшие сроки.

Источник в Торговой палате Стамбула в свою очередь отметил, что проблемы в основном возникли по линии частных банков и ситуация должна улучшиться к концу января. Аналогичное мнение высказал и глава Союза турецких подрядчиков Мустафа Гюльтепе. По его словам, проблемы с платежами из РФ возникли в течение последних 15-20 дней и должны быть решены к началу февраля.

По данным представителей деловых кругов Стамбула, проблемы с переводами возникли у компаний, занятых в таких отраслях, как химическая, автомобильная, обувная, перевозки. Кроме того, на неплатежи жалуются представители района Лялели, который на протяжении десятилетий считается центром челночной торговли. Они называют ситуацию кризисной.

Как отметил один из руководителей объединения деловых кругов Лялели, если проблемы неплатежей в ближайшее время не будут решены, многие компании могут оказаться на грани закрытия. "Россия - наш самый крупный клиент, проблемы необходимо решать в экстренном порядке, иначе многие наш компании могут закрыться. Ситуация в экономике и без того непростая", - сказал он.

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщил 17 января, что посольство и торгпредство проводят интенсивные контакты с турецкими властями в связи с отказом некоторых турецких банков осуществлять платежи российских хозяйствующих субъектов. По его словам, отдельные банки прямо ссылаются на западные санкции, решение об ужесточении которых было принято в конце декабря прошлого года. Дипломат выразил надежду, что в результате предпринимаемых усилий получится найти решение, которое удовлетворяло бы и турецких экспортеров, продающих товары, не подпадающие под санкции, и их российских партнеров.

О проблеме неплатежей

Газета Ekonomim сообщила 15 января со ссылкой на источники в местном бизнес-сообществе, что турецкие экспортеры столкнулись с проблемой отказов банков проводить денежные переводы из России, предназначенные для оплаты поставки товаров. Как отмечается, проблема начала принимать серьезный характер с декабря прошлого года. Тогда многие экспортеры начали жаловаться, что не могут получать платежи в турецких лирах и рублях из России. Такие переводы либо отправлялись некоторыми частными банками обратно напрямую, либо отклонялись на начальном этапе совершения операции якобы в связи с тем, что оплата производится за санкционную продукцию. По данным газеты, такие денежные переводы почти прекратились с 1 января.

Источник ТАСС в банковской сфере Турции, комментируя публикацию делового издания, отметил, что проблемы с платежами могут быть связаны с регуляционными мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). По его словам, местные банки ждут уточнения правил OFAC, поскольку они имеют широкие формулировки.