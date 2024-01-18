Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Алма-Ате 2 февраля

В мероприятии будут участвовать главы правительств Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизии и России

АСТАНА, 18 января. /ТАСС/. Очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) пройдет в Алма-Ате 2 февраля. Об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"2 февраля в городе Алматы состоится очередное заседание ЕМПС и международный форум по цифровизации "Digital Almaty 2024: Индустрия X". В мероприятии примут участие главы правительств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии", - говорится в сообщении.

Кроме того, приглашены представители государств - наблюдателей при Евразийском экономическом союзе, генеральный секретарь СНГ и председатель правления Евразийского банка развития.

"Повестка дня заседания ЕМПС, которое по традиции пройдет в узком и расширенном составах, охватывает широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, технического регулирования, интегрированной информационной системы ЕАЭС и другие актуальные темы", - пояснили в ведомстве.

2 февраля премьер-министры стран ЕАЭС примут участие в пленарной сессии ежегодного форума Digital Almaty. "Традиционно в работе форума ожидается участие видных политических и общественных деятелей, руководителей крупных диджитал-компаний, лидеров IT-бизнеса и экспертов цифровой отрасли. В этом году в рамках данного мероприятия пройдет также международная выставка тематических проектов с церемонией награждения премией Digital Almaty Awards", - отметили в МИД Казахстана.