ЕАЭС и Никарагуа согласовали план сотрудничества до 2027 года

Есть потенциал для развития торговли и совместных инвестиций, считает министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев

ГАВАНА, 18 января. /ТАСС/. Правительство Никарагуа и представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза) подписали меморандум о сотрудничестве и план совместных мероприятий на 2024-2027 годы, сообщил в среду портал El 19 Digital.

"Это позволит нам обмениваться большим количеством информации, которая жизненно важна для преодоления барьеров, сближения и укрепления сотрудничества и связей во всех экономических областях, глядя в будущее на то, что могло бы стать соглашением о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Никарагуа", - приводит портал заявление советника президента Никарагуа по инвестициям Лауреано Ортеги Мурильо.

Делегация ЕЭК провела встречу с представителями министерства развития, промышленности и торговли. Запланированы встречи с представителями Центрального банка и Министерства финансов Никарагуа.

"Мы увидели возможности и большой потенциал для развития торговли, совместных инвестиций, развития сотрудничества и деловых контактов", - заявил находящийся с визитом в Манагуа министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев. Он отметил, что в Никарагуа имеется большой туристический потенциал, есть возможности сотрудничества в агропромышленном комплексе и расширения торговли.

ЕАЭС - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба.