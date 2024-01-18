В Череповце построят технопарк для импортозамещающих производств

На создание площадки и инфраструктуры планируется привлечь 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Промышленный технопарк для инновационных импортозамещающих предприятий в сфере машиностроения, приборостроения, легкой промышленности намерены построить в Череповце. На создание площадки и инженерной инфраструктуры планируется привлечь 1,5 млрд рублей из федерального, областного и местного бюджетов, сообщили ТАСС в череповецком АНО "Агентство городского развития".

"Промышленный технопарк в Череповце будет создан для будущих импортозамещающих производств в сфере машиностроения, приборостроения, легкой промышленности, обрабатывающих отраслей. Рассматриваются производства обязательно с инновационной и научной составляющей. Стоимость строительства технопарка оценивается в 1,5 млрд рублей, средства планируется привлечь из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Будет создана благоприятная технологическая среда для инновационных проектов", - сообщили ТАСС в агентстве.

Под технопарк определен участок в 19 га в Зашекснинском районе Череповца, который теперь связан с городом новым Архангельским мостом. "На сегодня уже порядка 10 местных компаний проявили интерес и подтвердили свою заинтересованность в промышленном технопарке в Череповце. Большинство из них планируют расширять свою деятельность, осваивать производства новой продукции. Все предприятия, зарегистрированные в Череповце и осуществляющие свою деятельность на территории города, могут стать резидентами территории опережающего развития (ТОР) "Череповец", получать льготы и преференции. На данный момент ведется проектирование технопарка, формируется управляющая компания", - сообщили в агентстве.

ТОР "Череповец" насчитывает 16 резидентов, которые инвестировали более 8 млрд рублей и создали 1 450 новых рабочих мест. Резиденты освобождены от уплаты налога на имущество и земельного налога на 10 лет, а также от уплаты налога на прибыль на первые пять лет. Кроме того, ставка взносов во внебюджетные фонды для них составляет 7,6% вместо стандартной 30% (в случае включения в реестр резидентов в течение трех лет с даты создания ТОР). С августа 2020 года льгота по взносам новым резидентам не предоставляется.

За последние пять лет в экономику Вологодской области привлечен почти 1 трлн рублей инвестиций, и ТОР "Череповец" является одним из лидеров по их привлечению, сообщал ранее врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.