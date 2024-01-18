Пассажиропоток Utair в 2023 году вырос почти на 10%

Он составил 6 млн человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 января. /ТАСС/. Пассажиропоток авиакомпании Utair по итогам 2023 года вырос почти на 10%, до 6 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"В 2023 году группа Utair перевезла на самолетах 6 058 285 человек. Пассажиропоток вырос на 9,3% относительно 2022 года. Количество пассажиров международных рейсов увеличилось на 27,7%. На внутренних маршрутах прирост пассажиропотока составил 4,9%", - сказано в сообщении.

По данным перевозчика, в свою очередь вертолетами компания перевезла 629 304 человека, что на 14,3% больше, чем годом ранее.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний".