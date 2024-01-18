ВТБ в 2023 году выдал физлицам кредитов на 2,7 трлн рублей

Это в 1,5 раза больше, чем в 2022 году

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. ВТБ в 2023 году выдал розничных кредитов на сумму более 2,7 трлн рублей. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В целом рынок, по оценке банка, вырос за год почти на 60%, сообщил журналистам заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

"Выдачи розничных кредитов ВТБ в 2023 году превысили 2,7 трлн рублей, что в 1,5 раза выше значений 2022 года. Основным драйвером стала ипотека, на которую пришлось больше половины продаж. Уже в четвертом квартале темпы кредитования начали снижаться из-за ужесточения регуляторной политики, и в этом году розничный рынок кредитования ждет сокращение", - процитировала пресс-служба банка слова Горшкова.

По оценкам ВТБ, в целом рынок розничного кредитования за 2023 год вырос на 58%, до 16 трлн рублей (без учета POS-кредитования). Пои этом в последнем квартале выдачи кредитов сократились на 14,5% к третьему кварталу, указали в банке.

"В целом весь 2023 год розничные клиенты демонстрировали стабильный спрос по всем направлениям кредитного бизнеса. Наиболее существенно выросла выдача ипотеки, на которую пришлось больше половины выдач. Однако в четвертом квартале на фоне ужесточения регулирования розничного кредитования со стороны Банка России, роста ключевой ставки, ожидаемо произошло охлаждение рынка. По нашей оценке, в нынешнем году спрос клиентов из сегмента кредитования сместится в сторону сбережений и повседневных транзакций", - подытожил Горшков.