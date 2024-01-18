Бесплатный проезд по платным участкам дорог для электромобилей продлили на 2024 год

Речь идет, в частности, об автодорогах М-1, М-3, М-4, М-11, М-12 и ЦКАД

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Правительство РФ продлило на 2024 год бесплатный проезд для электромобилей по платным участкам федеральных автомобильных дорог. Об этом журналистам сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

"Правительство России приняло решение продлить на 2024 год бесплатный проезд для физических лиц - пользователей электромобилей по платным участкам федеральных автомобильных дорог. Льгота предоставляется в рамках федерального проекта "Электроавтомобиль и водородный автомобиль", куратором которого является Андрей Белоусов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под действие льготы, в частности, подпадают платные участки автодорог М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, ЦКАД, Северный обход Одинцово, а также участок с 15 по 58 км трассы М-11.

"Начатый в прошлом году эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным дорогам в целом оказался успешным: льготой воспользовались около 5 тыс. автомобилистов, они совершили порядка 315 тыс. проездов. Льгота возобновит действие с 19 января", - процитировали Белоусова в секретариате.

Там напомнили, что эта мера в 2023 году явилась одним из стимулов для приобретения электромобиля: средний прирост их количества в регионах, прилегающих к платным участкам федеральных дорог, составил 70%, в остальных регионах - 40%. Кроме того, мера способствовала двукратному увеличению загрузки зарядных станций и повысила интерес бизнеса к развитию зарядной инфраструктуры на платных магистралях.