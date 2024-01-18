Maersk предупредила о глобальных нарушениях перевозок из-за обострения в Красном море

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

СТОКГОЛЬМ, 18 января. /ТАСС/. Датская судоходно-логистическая корпорация AP Moller-Maersk предупредила клиентов о возможных нарушениях в глобальной сети перевозок из-за обострения ситуации в Красном море.

"Хотя мы надеемся на устойчивое разрешение [ситуации] в скором времени и делаем все возможное для этого, клиентам стоило бы приготовиться к тому, что сложности в районе [Красного моря] сохранятся, вследствие чего произойдут серьезные нарушения в глобальной сети [перевозок]", - отмечается в заявлении компании.