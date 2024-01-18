В Турции заявили о потенциале Транскаспийского коридора на фоне кризиса в Красном море

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Страна может сыграть ведущую роль в реализации этого проекта и раскрытии его возможностей для мировой торговли, считает глава Международной ассоциации перевозчиков Шерафеттин Арас

СТАМБУЛ, 18 января. /ТАСС/. Кризис в Красном море открыл новые возможности для раскрытия потенциала Транскаспийского транспортного коридора и его использования в мировой торговле. Такое мнение высказал глава Международной ассоциации перевозчиков Шерафеттин Арас, пояснив, что ведущую роль в реализации этого проекта может сыграть Турция.

"События в Красном море повысили значение Среднего [Транскаспийского] коридора. Турция с ее логистическим и инвестиционным потенциалом может сыграть ведущую роль в реализации этого проекта и раскрытии его возможностей для мировой торговли, особенно между Европой и Азией", - сказал Арас газете турецких деловых кругов Ekonomim.

Глава объединения напомнил, что Транскаспийский коридор начал входить в мировую логистическую повестку в начале 2000-х годов в качестве "эффективного маршрута в рамках концепции Нового шелкового пути для перевозки грузов и пассажиров по суше из Китая в страны Европы".

"Напряженность в отношениях Запада с Россией и Китаем и расширение санкций ЕС - США в отношении РФ и Ирана сделали Средний коридор привлекательным для США и западных экономик. С учетом того, что одна из основных артерий китайского проекта "Один пояс - один путь" проходит через Центральную Азию, потенциал "Туранского коридора", которому придают важное значение в тюркском мире, будет только расти", - заявил Арас.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), известный также как Средний коридор, пролегает в Европу через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию. Частью этого коридора является введенная железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.