В Алтайском крае планируют получить не менее 54 млн рублей курортного сбора в 2024 году

В управлении по развитию туризма и курортной деятельности региона отметили, что средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры

БАРНАУЛ, 18 января. /ТАСС/. Власти Алтайского края рассчитывают получить не менее 54,4 млн рублей в качестве курортного сбора в 2024 году, средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры. Такой же объем средств поступил в бюджет региона в 2023 году, превысив показатель предыдущих лет на 8,8%, сообщили ТАСС в управлении по развитию туризма и курортной деятельности региона.

"За 2023 год в Фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского края поступило 54,4 млн рублей. Рост собираемости курортного сбора относительного прогнозного показателя повлекли увеличение спроса на внутренние туристические направления (в частности курорт Белокуриха), а также продолжительности пребывания туристов в коллективных средствах размещения. <...> В 2024 году прогнозируется объем поступлений курортного сбора на уровне 2023 года", - сообщили агентству в ведомстве.

В 2021 году объем средств, собранных в результате взимания курортного сбора, составил 30 млн рублей, в 2022 году за счет роста турпотока - около 50 млн. Таким образом показатель 2023 года вырос на 8,8%.

Эксперимент по взиманию курортного сбора действует в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, он продлится до 31 декабря 2024 года включительно. В число регионов, которые смогут взимать курортный сбор, также включены Санкт-Петербург и федеральная территория Сириус.

Алтайский край - регион, активно развивающий туризм, ежегодный турпоток в регион (не считая 2020 года, когда из-за пандемии показатель упал до 1,3 млн человек) - не менее 2 млн человек. В Алтайском крае сбор взимается только в городе-курорте Белокурихе.