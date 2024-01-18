Рябков заявил о стремлении США переделать рынок нефти

По словам замглавы МИД РФ, России надо обеспечить неуязвимость своей отрасли

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. США в последние годы прилагают максимум усилий, чтобы переделать под себя рынок углеводородов, РФ надо обеспечить неуязвимость своей отрасли. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"То, что Соединенные Штаты в последние годы прилагают максимум усилий для того, чтобы под себя переформатировать мировой рынок углеводородов и утвердиться на нем в качестве крупнейшего экспортера сланцевой нефти и природного газа в его сжиженной форме, - это факт неоспоримый", - сказал замминистра.

"Нам нужно работать над дальнейшим повышением эффективности всей этой отрасли и крепить связи с надежными потребителями, и делать это так, чтобы неуязвимость наших поставок этой продукции на мировые рынки перед американскими и любыми другими незаконными санкциями была обеспечена", - продолжил Рябков.