"Шедеврум" от "Яндекса" вошел в топ-3 приложений на основе генеративного ИИ

Первое место занял ChatGPT

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Приложение "Шедеврум" от "Яндекса", использующее нейросети для генерации картинок и текстов, вошло в топ-3 в мире среди приложений с технологиями генеративного ИИ. Об этом говорится в ежегодном исследовании рынка мобильных приложений State of Mobile 2024 аналитической компании data.ai.

Рейтинг приложений составили на основе Mobile Performance Score (MPS) - агрегированной оценки на основе данных ИИ с максимальным значением 100, которая вычисляется для приложений с технологиями генеративного ИИ по сумме трех показателей: приобретения, вовлечения и оценки пользователями.

По подсчетам аналитиков, MPS для "Шедеврума" составил 95. Такую же общую оценку получило приложение Character AI, занявшее второе место и обошедшее "Шедеврум" по двум показателям: приобретения и вовлечения. ChatGPT занял первое место с MPS в 99. В топ-5 также вошли Ask AI (94) и Question.AI (93).

Аналитики оценили рынок мобильных приложений в 2023 году в 533 млрд рублей, среднее время пользователя в сети по миру составило пять часов в день. Всего в исследовании составлены рейтинги приложений по 20 категориям: финансы, развлечения, еда и напитки, здоровье и фитнес, фото и видео, шоппинг, социальные медиа, спорт, путешествия и различные виды мобильных игр.