Российский рынок акций открылся ростом основных индексов

Курс доллара снижался до 88,64 рубля, евро находился на отметке в 96,66 рубля

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует положительную динамику ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 188,71 пункта (+0,11%), долларовый индекс РТС рос на 0,1%, до 1 030,94 пункта.

По данным биржи на 10:24 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,11% и находился на уровне 3 188,71 пункта, индекс РТС - на 0,31%, до 1 133,25 пункта.

К этому времени курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался на 0,35%, до 88,64 рубля, евро находился на отметке в 96,66 рубля (-0,09%). Курс юаня рос на 12,248 рубля (+0,26%).