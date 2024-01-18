В Южно-Сахалинске на горнолыжном курорте появится гостиница за 2,3 млрд рублей

Ввод комплекса в работу намечен на четвертый квартал 2027 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 января. /ТАСС/. Новый резидент территории опережающего развития (ТОР) "Горный воздух" - сахалинская компания "Гамма" - построит на одноименном с ТОР горнолыжном курорте в Южно-Сахалинске гостиницу на 235 номеров стоимостью 2,3 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Компания "Гамма", новый резидент сахалинской территории опережающего развития "Горный воздух", построит гостиничный комплекс на 235 номеров. <...> Ввод комплекса в работу намечен на четвертый квартал 2027 года. По соглашению с КРДВ инвестор вкладывает 2,3 млрд рублей, создается 62 рабочих места", - рассказал в пресс-службе КРДВ.

По информации КРДВ, гостиница с парковкой на 322 автомобиля, рестораном русской и европейской кухни и конференц-залом на 800 человек расположится на средней площадке горы Большевик горнолыжного комплекса "Горный воздух". Ее клиентами станут любители экстремального спорта. Гостиница также будет оборудована для туристов с ограниченными возможностями, в том числе паралимпийцев.

В рамках ТОР "Горный воздух", созданной постановлением правительства РФ от 17 марта 2016 года, по соглашениям с КРДВ реализуется 31 проект. Резиденты уже осуществили инвестиции на сумму 17,2 млрд рублей, создали более 1,1 тыс. рабочих мест, реализовали семь проектов: ресторанный комплекс на вершине горы Большевик, апарт-отель в альпийском стиле, торгово-развлекательный центр, ряд гостиниц и новый аэровокзальный комплекс в аэропорту Южно-Сахалинска.