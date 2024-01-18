Ярмарки выходного дня в Москве станут круглогодичными

Среди участников распределят 390 торговых мест по 23 адресам в 10 округах столицы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Ярмарки выходного дня в этом году в Москве впервые начнут свою работу не весной, а в феврале. Они станут круглогодичными, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

"В зимний период для ярмарок оборудовали крытые и отапливаемые павильоны, их размещают рядом со станциями метро, на участках без автомобильных дорог, чтобы не создавать препятствий движению транспорта. Первая торговая сессия пройдет со 2 февраля по 21 апреля. Среди участников распределят 390 торговых мест по 23 адресам в 10 округах столицы. Заявки на участие принимают до 19 января включительно на портале mos.ru", - значится в сообщении.

Отмечается, что бесплатно получить торговые места могут владельцы фермерских и личных хозяйств, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица.

"Электронная услуга по предоставлению мест на ярмарке выходного дня появилась более 10 лет назад. За это время через портал подали порядка 416 тыс. онлайн-заявок на участие в ярмарках. Чтобы процедура распределения мест была прозрачной, с 2018 года используется технология блокчейна. Все поступающие электронные заявки заносятся в цифровую базу, они доступны для просмотра любому желающему на специальной странице. Здесь можно следить за ходом рассмотрения не только своей, но и других заявок", - пояснили в ДИТ.

Точные адреса ярмарок выходного дня опубликованы на сайте "Московские ярмарки", результаты заявочной кампании можно посмотреть на сайте столичного департамента торговли и услуг.