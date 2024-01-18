В РСТ сообщили о росте спроса на летний отдых в Крыму вырос за год до двух раз

По данным сервиса Travelline, спрос на объекты размещения в республике вырос в среднем на 40%

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Число бронирований отелей Крыма на лето 2024 года выросло за год до двух раз по сравнению с 2023 годом, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"В начале этого года значительно выросли бронирования отелей Крыма на лето по сравнению с тем же периодом годом ранее. По данным туроператоров, рост составляет от 50% до 100%. Как считают эксперты РСТ, это связано с низкой базой прошлого года, привлекательными ценами и спокойным информационным фоном", - говорится в сообщении.

По данным сервиса Travelline, спрос на объекты размещения Крыма вырос в среднем на 40%. При этом более 40% бронирований совершают жители самого полуострова. Туроператоры также отмечают скачок спроса на Крым. "За последний месяц число бронирований выросло в два раза. Очень активны туристы были в прошедшие новогодние каникулы, прирост заказов составил 80%", - подтвердил генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Однако, по его словам, говорить о восстановлении спроса на направлении преждевременно. "Если раньше крымские объемы можно было сравнивать с показателями по курортам Краснодарского края в целом, то сейчас они не сопоставимы даже с Сочи", - объяснил эксперт.

В 2023 году полуостров принял 5,2 млн туристов, что на 20% меньше, чем в 2022 году, напомнили в РСТ.