Вагоны "Москва-2020" и "Иволга 3.0" закупили для метро и МЦД с привлечением средств ИБК

За два года столица закупила более 460 вагонов "Москва-2020" для БКЛ и 220 вагонов "Иволга 3.0" с привлечением средств ИБК

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Москва закупила за два года более 680 вагонов "Москва-2020" и "Иволга 3.0" с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"За два года столица закупила более 460 вагонов "Москва-2020" для БКЛ и 220 вагонов "Иволга 3.0" с привлечением средств ИБК. Благодаря этим закупкам БКЛ стала второй линией метро после Кольцевой, парк которой полностью состоит из самых современных поездов серии "Москва-2020". В них есть широкие двери с системой противозажатия, мощные климатические системы с функцией обеззараживания воздуха, адаптивное освещение и большие информационные табло", - говорится в публикации.

Отмечается, что впервые в России Москва самостоятельно закупила железнодорожные поезда. "Иволга 3.0" - современные 11-вагонные составы отечественного производства. В них плавный ход, удобные сиденья, большое количество поручней и зарядок, есть велокрепления. Поездки в "Иволге 3.0" удобны для всех пассажиров, в том числе маломобильных", - пояснили в департаменте.

Как добавил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, на первых двух диаметрах подвижной состав обновили в первый же год работы. "Сейчас занимаемся обновлением подвижного состава на новых линиях наземного метро: на МЦД-3 завершим его уже в 2024 году, а на МЦД-4 - в 2025 году. Кроме того, благодаря ИБК в прошлом году мы полностью укомплектовали Большую кольцевую линию поездами "Москва-2020", - заключил он.