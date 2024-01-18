Производители чая и кофе не ждут перебоев в поставках в РФ из-за ситуации в Красном море

Глава ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия напомнил, что поставки в основном идут из таких стран как Индия, Шри-Ланка и Кения

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Поставки в Россию чая и некоторых видов кофе могут задержаться на две-три недели из-за обострения обстановки в Красном море, однако перебоев в поставках и роста цен на продукцию при скором разрешении ситуации не ожидается. Об этом сообщил ТАСС глава ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

"Перебоев с поставками из-за этой ситуации не будет. Увеличение сроков для некоторых видов товаров и удорожание логистического компонента, безусловно, является фактором напряжения, оказывающим давление на себестоимость производства готового продукта, однако это в общем рабочая ситуация, и вряд ли это будет сильно критично", - сказал Чантурия.

По его словам, все зависит оттого, насколько длительным окажется обострение обстановки в Красном море. "Если ситуация разрешится в течение ближайшего месяца, то проблема сама растворится, маршруты вернутся к обычному графику. А если ситуация продлится более длительный период, тогда изменения себестоимости четко отразятся на конечной стоимости готовых видов чая и кофе", - пояснил Чантурия.

Он также напомнил, что поставки чая в Россию в основном идут из таких стран как Индия, Шри-Ланка и Кения, которые покрывают около 70% потребностей РФ. "И все маршруты оттуда пролегают через Красное море. Соответственно, сейчас из-за этой ситуации пути доставки пересматриваются. В основном новый маршрут будет идти в обход Африки. Это удлиняет доставку примерно на 2-3 недели", - рассказал Чантурия.

В то же время, что касается кофе, основные его объемы импортируются их двух стран. Это Бразилия и Вьетнам. При этом бразильское направление, по его словам, данная ситуация сильно не затрагивает, а вот на поставках из Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии и Восточной Африки ситуация безусловно отразится. "Если Вьетнам использовал в основном дальневосточный маршрут, и ему будет проще, то Индии, Индонезии и странам Африки придется столкнуться с увеличением сроков. Задержки, как уже говорилось выше, будет также примерно две-три недели", - добавил Чантурия.

"Принимая во внимание, что из Юго-Восточной Азии мы в основном везем более дешевую робусту, то именно этот сорт кофе будет находиться под видимым давлением", - отметил он.

О ситуации в Красном море

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября 2024 года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море. В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена.