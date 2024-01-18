Пользователи Telegram на iOS сообщили о проблемах с отправкой видеосообщений

В частности, иногда отправка такого сообщения невозможна и приводит к неожиданному завершению работы приложения

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Пользователи Telegram на iOS пожаловались на проблемы с отправкой видеосообщений в мессенджере: приложение долго их загружает, меняя формат на обычные видео. Сообщения об этом появились на официальной платформе для жалоб на сбои в Telegram.

"При записи видеосообщения в "кружке" оно становится видеофайлом. <...> Некоторые видеосообщения случайным образом отправляются автоматически как обычные видео, а иногда и без звука", - говорится в одной из жалоб.

Кроме этого, пользователи также сообщили, что иногда отправка видеосообщения невозможна и приводит к неожиданному завершению работы приложения.