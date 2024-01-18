Объем внешней торговли Хайнаня в 2023 году вырос на 15,3%

По итогам года внешний товарооборот южной провинции Китая достиг рекордных 231,28 млрд юаней (около $32,48 млрд)

ХАЙКОУ /Китай/, 18 января. /ТАСС/. Внешний товарооборот южной провинции Китая Хайнань по итогам 2023 года достиг рекордных 231,28 млрд юаней (около $32,48 млрд), увеличившись на 15,3% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные таможни города Хайкоу (административный центр провинции).

Экспорт составил 74,21 млрд юаней ($10,42 млрд), увеличившись на 2,8%. Импорт вырос на 22,4%, до 157,07 млрд юаней ($22,06 млрд).

Только в декабре объем внешней торговли Хайнаня составил 21,15 млрд юаней ($2,97 млрд), увеличившись на 14%. Импорт вырос на 31,1%, до 13,73 млрд юаней ($1,93 млрд). Экспорт составил 7,42 млрд юаней ($1,04 млрд), снизившись на 8,2% в годовом выражении.

Как указывается в документе, ключевыми торговыми партнерами Хайнаня в прошлом году стали Австралия, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также ЕС. В 2023 году объем торговли китайской провинции с АСЕАН снизился на 9,7%, до 35,66 млрд юаней ($5 млрд, 15,4% от общего объема внешней торговли Хайнаня). Торговля острова с Австралией выросла на 64,7%, до 29,93 млрд юаней ($3,36 млрд, 12,9% от общего объема). Товарооборот с ЕС снизился по итогам года на 22,1%, до 27,42 млрд юаней ($3,85 млрд, 11,9% от общего объема внешней торговли).

По итогам 2023 года объем внешней торговли Китая сократился на 5% и составил $5,93 трлн.