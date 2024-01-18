В России продлили прием заявок на льготное кредитование отелей

Он будет действовать до 20 февраля

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 18 января. / ТАСС/. Прием заявок на участие в программе льготного кредитования крупных отелей продлен в России до 20 февраля. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании в Минеральных Водах.

"По программе льготного кредитования вчера, посоветовавшись с бизнесом, инвесторами, банками, получив поддержку [вице-премьера РФ] Дмитрия Николаевича Чернышенко, продлили сроки приема заявок до 20 февраля текущего года. На сегодняшний день у нас уже заявки на 11 тыс. номеров, но мы видим, что банки готовят документы, попросили еще время. <…> Мы ожидаем спрос мощный на эту программу", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил расширить программу льготного кредитования туристического бизнеса, сделав акцент на поддержке самого востребованного сегмента - гостиниц категорий три-четыре звезды.