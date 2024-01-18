Рост спроса на нефть в мире в 2024 году может замедлиться до 1,2 млн б/с

В МЭА связывают снижение прогноза, в частности, с закончившимся восстановлением мировой экономики после пандемии

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что рост спроса на нефть в мире в 2024 году замедлится до 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) с 2,3 млн б/с в 2023 году. Об этом говорится в январском отчете агентства.

В МЭА связывают снижение прогноза с закончившимся восстановлением мировой экономики после пандемии, ростом ВВП ниже прогноза крупнейших экономик и сокращением использования нефти на фоне электрификации автомобильного транспорта.

Агентство также отметило, что увеличение спроса на нефть в Китае замедлилось во второй половине 2023 года до 300 тыс. б/с. Однако Китай все равно останется лидером по росту спроса за счет расширения нефтехимического сектора.

Мировые запасы нефти, по данным МЭА, сократились в ноябре на 8,4 млн баррелей - до самого низкого с июля 2022 года уровня.