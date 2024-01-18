МЭА предупредило о рисках для поставок нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке

Через Ближний Восток проходит треть всей торговли нефтью в мире, отметили в МЭА

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, через который проходит треть всей торговли нефтью в мире, несет в себе риски нарушения поставок по ключевым маршрутам. Такое мнение приводится в январском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

В МЭА подчеркивают, что нарастающая напряженность на Ближнем Востоке уже поставила нефтяной рынок на грань в начале 2024 года. "Атаки США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене в ответ на нападения на танкеры в Красном море усилили опасения того, что эскалация конфликта может еще больше нарушить поставки нефти по ключевым маршрутам", - отмечают эксперты агентства.

МЭА обращает внимание, что все больше судов перенаправляются из Красного моря на другие маршруты.

Агентство также видит угрозу поставкам нефти по Суэцкому каналу, через который проходит около 10% всей торговли нефтью и нефтепродуктам (примерно 7,2 млн баррелей в сутки) и 8% от всех мировых поставок сжиженного природного газа. "Основной альтернативный маршрут через африканский мыс Доброй Надежды увеличивает время в пути на две недели, усиливая давление на цепочки поставок и увеличивая стоимость фрахта и страхования", - добавляет агентство.