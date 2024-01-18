Эксперт сообщил, что 13 российских банков не изменили условия выдачи льготной ипотеки

В результате изменения конъюнктуры ипотечного рынка банки - лидеры по выдаче кредитов сменятся, считает директор по развитию платформы Сделка.РФ Ольга Сидоренко

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. 13 российских банков не стали вводить комиссии для застройщиков или повышать минимальный первоначальный взнос при выдаче ипотеки по программам с господдержкой. Об этом заявила директор по развитию платформы Сделка.РФ Ольга Сидоренко на расширенном заседании комиссии РСПП по жилищной политике.

23 декабря 2023 года вступило в силу постановление правительства, которое снизило размер государственной субсидии банкам по льготным ипотечным программам. А с 11-12 января "Сбер", ПСБ и ВТБ начали выдавать жилищные кредиты только на покупку недвижимости у девелоперов, состоящих в партнерских программах субсидирования этих банков. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что получила и рассмотрит несколько жалоб на действия кредитных организаций.

"Сейчас пять банков (четыре, если считать "Открытие" частью ВТБ) работают исключительно с субсидиями по ставке для девелоперов и шесть банков работают с определенными ограничениями - увеличение первоначального взноса с 30% до 50%, кредитование только ИЖС или кредитование только зарплатных проектов. <…> Тринадцать банков в стране продолжают работать с застройщиками по выстроенной схеме без субсидирования", - сказала Сидоренко.

Эксперт отметила, что ранее 97% всей ипотеки выдавалось топ-10 банков страны, причем 90% - тремя банками, которые первыми объявили, что будут изменены условия работы с девелоперами. Например, по ее словам, доля ипотеки, оформленной в "Сбере", у региональных девелоперов достигала 90-95%. Сейчас эти застройщики вынуждены диверсифицировать кредитный портфель.

В результате изменения конъюнктуры ипотечного рынка РФ сменятся банки - лидеры по выдаче кредитов, ожидает Сидоренко. В рейтинге поднимутся Банк ДОМ.РФ, Абсолют банк, УБРиР и Совкомбанк.

Она также отметила, что число заявок на кредиты, оставшихся без ответа в течение суток, выросло в последнее время в 6 раз. И по итогам первой недели 2024 года количество зарегистрированных ипотечных сделок сократилось на 30% относительно аналогичного периода декабря 2023 года.