ФТС изъяла в 2023 году из незаконного оборота 23,7 тонн контролируемых веществ

Это на 23,5% больше, чем годом ранее

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России самостоятельно и во взаимодействии с правоохранительными органами изъяла в 2023 году из незаконного оборота более 23,7 т контролируемых веществ, что на 23,5% больше, чем годом ранее. Об этом служба сообщила в своем Telegram-канале.

"В 2023 году таможенниками самостоятельно и во взаимодействии с правоохранительными органами из незаконного оборота изъято более 23,7 тонны наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ. Это на 23,5% больше, чем годом ранее", - говорится в публикации.

Согласно данным ФТС, в числе изъятого 2 432 кг наркотических средств, 1 156 кг сильнодействующих и почти 5 кг психотропных веществ, а также свыше 20 тонн прекурсоров. Всего выявлено 1 160 фактов незаконного перемещения веществ. Возбуждено 322 уголовных дела.