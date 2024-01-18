Рыбный союз прокомментировал запрет для Великобритании на вылов рыбы в Баренцевом море

По словам председателя союза Александра Панина, ограничения никак не повлияют на рынок России

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Возможный запрет на вылов рыбы в российской зоне Баренцева моря для Великобритании никак не повлияет на отечественный рынок. Об этом ТАСС сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин.

Денонсация заключенного в 1956 году между СССР и Великобританией соглашения о рыболовстве будет обсуждаться на заседании правительства в четверг. Как поясняют в кабмине, необходимость денонсации документа продиктована тем, что 15 марта 2022 года Британия прекратила действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле.

"Для российской стороны денонсация соглашения - не более чем фиксация фактического статус-во. Ни мы, ни Британия давно не сотрудничаем в части рыболовства. И это решение не отразится на объемах российского вылова, которые по итогам 2023 года стали рекордными за последние три десятилетия. Поэтому на российском рынке изменений в связи с этой инициативной не ожидается", - сказал Панин.

Он также отметил, что от импорта рыбы из Великобритании Россия не зависела и не зависит. "Сейчас таких поставок вообще нет", - рассказал Панин.

Как сообщил агентству президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, последствия от денонсации соглашения коснуться только второй стороны - Великобритании, которая не сможет вести промысел в Баренцевом море.

"В данном районе рыбаки Великобритании могли бы добывать треску и пикшу, но конкретные объемы нам не известны", - заключил Зверев.