AP: Apple отключит датчик содержания кислорода в крови в двух моделях смарт-часов в США

Апелляционный суд в США отказался продлевать разрешение на продажу в стране этих моделей часов, пока корпорация не завершит патентное разбирательство с Masimo из-за интеллектуальной собственности

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Apple отключит для пользователей из США функцию измерения содержания кислорода в крови в часах Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 из-за спора с производителем медицинского оборудования Masimo. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, апелляционный суд в США накануне отказался продлевать разрешение на продажу в стране этих моделей часов, пока корпорация не завершит патентное разбирательство с Masimo. Как отметили в Комиссии по международной торговле США, Apple из-за датчика содержания кислорода в крови в умных часах нарушает права интеллектуальной собственности Masimo. Apple ранее подала апелляцию, рассмотрение которой может занять до года. Отключение сенсора позволит Apple продолжать реализацию устройств в США, указывает агентство.

Те, кто успел купить часы до вступления в силу решения суда, смогут пользоваться функцией измерения уровня кислорода в крови, как раньше. То же самое касается и владельцев устройств за пределами США.

По оценкам аналитиков, продажи умных часов приносят американской корпорации около $18 млрд в год.