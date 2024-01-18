Поставки свинины из России в Китай могут начать во втором полугодии

Как напомнил торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский, в 2023 году решение было принято о допуске российской свинины на китайский рынок

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Поставки российской свинины в Китай могут начаться во второй половине 2024 года. Об этом заявил торговый представитель Российской Федерации в КНР Алексей Дахновский на пресс-конференции в ТАСС.

"В прошлом году решение было принято о допуске российской свинины на китайский рынок. Сейчас проходят процедуры рабочие, согласование ветеринарных сертификатов и так далее. Мы рассчитываем, что как минимум во второй половине нынешнего года начнутся физические поставки российской свинины в Китай", - сказал он.

О поставках свинины

В сентябре 2023 года Россельхознадзор сообщил, что Главное таможенное управление КНР разрешило поставки свинины из России. Решение было принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней в РФ.

В декабре был организован визит в Россию представителей ГТУ КНР для ознакомления с системой ветеринарного надзора и деятельностью научно-исследовательских институтов Россельхознадзора, посещения ферм по выращиванию свиней и инспектирования российских производителей свинины.

Как сообщало ведомство в середине декабря, финальным шагом на пути к открытию рынка КНР для поставок российский свинины станут согласование соответствующего ветеринарного сертификата и аттестация российский предприятий.

19 декабря Россия и Китай подписали протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, поставляемой на рынок КНР. Позже Россельхознадзор сообщил, что поставки российской свинины в Китай могут начаться через месяц после подписания соответствующего протокола. В конце декабря руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что поставки российской свинины в Китай могут начаться в ближайшие два месяца.