Эксперт не нашел оснований для скачков цен на кофе из-за ситуации в Красном море

По его словам директора по маркетингу компании "МилФудс", управляющей брендом Poetti, Михаила Глухова, существуют и альтернативные логистические маршруты, например, через Владивосток

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Ценовые скачки на натуральный кофе из-за ситуации в Красном море в ближайшие месяцы не ожидаются, однако степень влияния текущего кризиса можно будет оценить не ранее, чем через полгода. Об этом ТАСС сообщил директор по маркетингу компании "МилФудс", управляющей брендом Poetti, Михаил Глухов.

"Повышение цен на транспортные услуги, сырье, валютные колебания, как правило, находят отражение на полке с некоторой отсрочкой по времени. Степень влияния текущего кризиса можно будет оценить не ранее, чем через полгода. В ближайшие месяцы мы не ожидаем ценовых скачков на натуральный кофе, однако если тенденции сохранятся, то корректировка цен окажется неизбежной", - рассказал Глухов.

Он отметил, что поставщики зеленого кофе заблаговременно предупредили о возможных задержках с отгрузками сырья сроком до трех недель. "Нельзя назвать эту задержку критичной для цепочки поставок. В целом, мы обеспечены зеленым кофе на достаточно длительный период. Ситуация вносит коррективы, но отгрузки готовой продукции идут штатно", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его словам, существуют альтернативные логистические маршруты, например, через Владивосток. "Это особенно актуально для сырья, транспортируемого из Юго-Восточной Азии", - пояснил он.

"Как производитель кофе Poetti мы исключаем перебои с поставками готовой продукции. Весь ассортимент производится штатно в соответствии с производственным планом. Отсрочки в поставках также не повредят реализации планов по запуску новых продуктов. Однако держим ситуацию на контроле, чтобы обеспечивать устойчивость цепочки поставок", - добавил Глухов.