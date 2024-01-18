АСИ: для продвижения российских видеоигр в КНР и страны Азии необходима кооперация

Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила, что потенциальные партнеры в Китае и азиатских странах заинтересованы в работе с российскими разработчиками, которые сотрудничали с европейскими и американскими компаниями

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Продвижение отечественных видеоигр на рынки Китая и стран Азии требует предварительного анализа рынков и последующей кооперации с иностранными партнерами. Такое мнение высказала в интервью в студии ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия" гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Так как мы не работали в части видеоигр с рынками Азии, Китая, то нам необходимо исследование. Надо понять, во что играют, что интересно, какой культурный код. <...> А второе - это co-production, это совместные производства", - сказала она.

Чупшева отметила, что потенциальные партнеры в Китае и азиатских странах заинтересованы в работе с российскими разработчиками, которые, в отличие от них, сотрудничали с европейскими и американскими компаниями. С дистрибуцией в дружественных странах, как отметила гендиректор АСИ, разработчикам помогают Российский экспортный центр (РЭЦ) и торговые представительства.