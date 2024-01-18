В Петербурге запустят предприятие по переработке пластика в третьем квартале 2025 года

Новое предприятие будет производить ПЭТ-флексу - промежуточный продукт переработки пластика в виде хлопьев или гранул

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Предприятие по переработке пластиковых отходов на КПО "Волхонка" в Санкт-Петербурге планируют запустить в третьем квартале 2025 года. Это совместный проект АО "Невский экологический оператор" (НЭО) и АО "Автопарк №1 Спецтранс", сообщила генеральный директор НЭО Екатерина Горшкова на пресс-конференции в ТАСС.

"Сейчас создана партнерская компания - ООО "Неваспецпласт", это предприятие уже функционирует. Пока его основная задача - как раз разработка проектной документации на строительство данного завода и в дальнейшем - реализация этого строительства. Сроки, когда завод должен быть запущен, это, ориентировочно, третий квартал 2025 года", - сказала она.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регоператора, предполагается, что новое предприятие будет производить ПЭТ-флексу - это промежуточный продукт переработки пластика в виде хлопьев или гранул, который имеет широкое применение в промышленности. Также будут изучаться возможности организации производства готовой продукции.

В НЭО объяснили, что в первую очередь предстоит разработать финансовую модель, чтобы оценить ожидаемые затраты, определить источники финансирования и сроки окупаемости инвестиций. Некоторые параметры проекта могут быть окончательно определены только после ввода в строй второй очереди КПО "Волхонка", который будет выступать поставщиком вторичных материальных ресурсов для переработки.