СМИ: в Еврокомиссии обсуждают ограничения на поставку украинских продуктов

Проект решения ЕС по вопросу торговли с Украиной может быть принят на этой неделе, сообщает RMF FM

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Переговоры об ограничениях на поставку на рынок Евросоюза сахара, яиц и куриного мяса с Украины ведутся в Европейской комиссии (ЕК). Об этом сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войчеховский радиостанции RMF FM.

"Размер этих количественных ограничений - вот ключевой вопрос в настоящее время", - сказал политик.

По сообщению радиостанции, позиция Войчеховского заключается в том, чтобы ограничения были как можно более жесткими и поставки украинского продовольствия соответствовали уровню, существовавшему до 24 февраля 2022 года.

Если ЕК удастся достичь компромисса по поводу поставок продовольственных товаров с Украины, то проект решения ЕС по вопросу торговли с Украиной может быть принят на этой неделе, сообщает RMF FM.

В январе министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что возросшие в 20 раз поставки в Европу сахара с Украины негативно влияют на польский экспорт этого продукта.