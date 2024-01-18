ЦБ РФ рассчитывает на снижение доли банков-лидеров на рынке льготной ипотеки

Лимиты необходимо пересматривать, чтобы банки, неприсоединившиеся к взиманию комиссий, могли взять большую долю рынка, заявил начальник центра анализа рынка недвижимости департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Копылов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Банки, которые не ввели комиссии за выдачу льготной ипотеки, смогут компенсировать значительную долю рынка, которую сейчас занимают крупнейшие кредитные организации. Такое мнение высказал начальник центра анализа рынка недвижимости департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Копылов.

"Большая часть лимитов [господдержки] приходилась на те банки, которые выдавали большую часть всей ипотеки. Сейчас мы считаем, что лимиты необходимо пересматривать, давая тем самым возможность банкам, которые не присоединились к взиманию комиссий, взять большую долю рынка", - сказал он, выступая на расширенном заседании комиссии РСПП по жилищной политике "Ипотечное кредитование долевого строительства в 2024 году". Ранее регулятор призвал госкомпанию ДОМ.РФ, которая занимается доведением лимитов на выдачу льготных кредитов до банков, заняться перераспределением этих средств, напомнил Копылов.

23 декабря 2023 года вступило в силу постановление правительства, которое снизило размер государственной субсидии банкам по льготным ипотечным программам. А с 11-12 января "Сбер", ПСБ и ВТБ начали выдавать жилищные кредиты только на покупку недвижимости у девелоперов, состоящих в партнерских программах субсидирования этих банков. Без комиссий сейчас работает всего 13 банков, заявила на заседании комиссии директор по развитию платформы Сделка.РФ Ольга Сидоренко.

"Мы рассчитываем, что отчасти какой-то балансирующий эффект в текущем краткосрочном периоде на ситуацию может оказать то, что те банки, которые не участвуют во взимании комиссии, смогут большую часть рынка взять на себя, хотя, как уже выше отмечалось, этот ресурс ограничен", - добавил представитель Банка России.

В целом регулятор начал изучать аргументы банков, которые ввели комиссию, указал Копылов. Среди рисков ее введения спикер назвал искажение рыночных механизмов оценки залогов. "Комиссии приведут к росту цен, непрозрачному ценообразованию, "первичка" будет стоить еще дороже "вторички", а это значит для нас, что стоимость обеспечения тоже будет более неопределенной", - заключил представитель ЦБ.