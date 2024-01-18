В ОАЭ нашли присоединение к БРИКС политически и экономически выгодным

Министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Тук аль-Мари считает, что членство в группе будет способствовать притоку инвестиций в экономику страны

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Присоединение к группе БРИКС выгодно для Абу-Даби как на экономическом, так и на политическом уровне. Об этом заявил министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Тук аль-Мари.

"Я думаю, что БРИКС и участие в его работе принесет много пользы не только на геополитическом, но и на глобальном экономическом уровне. Когда речь идет о БРИКС, то я думаю, что присоединение ОАЭ может сыграть ключевую роль для международного сотрудничества и взаимодействия, в том числе со странами глобального Юга", - сказал министр, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

По его словам, членство ОАЭ в группе будет способствовать притоку инвестиций в экономику страны. Как отметил аль-Мари, правительство ОАЭ участвовало в создании Нового банка развития БРИКС, в том числе для развития инвестиционной инфраструктуры в регионе.

"Мы с нетерпением ждем наведения мостов между нашими странами, друзьями и коллегами по БРИКС, а также с нетерпением ждем взаимодействия, которое необходимо для координации экономической политики в глобальном масштабе", - подчеркнул он.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов - Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января под председательством России.