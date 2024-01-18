Спецпредставитель США предупредила о проблемах, связанных с конфискацией активов РФ

Такое решение может сказаться на готовности западных центробанков хранить свои резервы за границей

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Конфискация замороженных российских активов, которую обсуждают страны Группы семи (G7), сопряжена с целым рядом проблем и не станет панацеей для Киева. Об этом специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер заявила журналистам на заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

"Прежде всего необходимо понимать, что для решения этой задачи понадобится множество юристов. Никаких решений еще не принято, - приводит слова Притцкер агентство Reuters. - Если такое решение примут, то оно будет коллективным. Ошибочно думать, что оно окажет эффект панацеи. Сейчас в этом направлении прилагаются реальные усилия, но консенсус еще далеко".

Как отмечает Reuters, участвующие в обсуждении страны обеспокоены тем, что конфискация российских активов, которые вложены в гособлигации, номинированные в евро, долларах и фунтах, может сказаться на готовности западных центробанков хранить свои резервы за границей.

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил Reuters о необходимости создания четкого механизма, который позволил бы передать конфискованные средства Киеву и при этом не "дестабилизировать мировую финансовую систему".

Использование замороженных активов РФ в интересах Украины

Агентство Bloomberg сообщило 12 декабря 2023 года, что Евросоюз разработал схему использования доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России, которые намерен затем направить Киеву. Согласно документу, Еврокомиссия (ЕК) планирует таким образом получить около €15 млрд до 2027 года. Самый большой объем таких активов - €191 млрд - заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии, которая только за 9 месяцев 2023 года получила с них прибыль в размере €3 млрд. На саммите сообщества 14-15 декабря лидеры ЕС, вопреки ожиданиям, не утвердили предложенный ЕК план.

16 января вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что Евросоюз приступил к технической работе по реализации выдвинутого Еврокомиссией плана.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил 18 января журналистам, что страна примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз западных стран о конфискации ее активов, но в настоящее время анонсировать их повода нет, чтобы это не стало дополнительным стимулом к мыслительному процессу у противников. По словам дипломата, сейчас видно, что идея постепенно обретает более конкретные контуры, но до ее реализации дело в практическом плане еще не дошло.