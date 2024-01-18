Дума ввела выплату процентов с неначисленной задержанной зарплаты

Как отмечали авторы документа, суды при рассмотрении трудовых споров зачастую обязывают работодателей выплатить проценты непосредственно с начисленных работнику выплат, не учитывая суммы, которые не начислялись и право на которые стало предметом спора

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о начислении работодателем процентов работнику в случае задержки зарплаты или других выплат с учетом неначисленной части.

Документ был внесен на рассмотрение палаты правительством в октябре, поправками дополняется Трудовой кодекс (ТК) РФ. Новые нормы были разработаны во исполнение постановления Конституционного суда РФ, который признал не соответствующей основному закону часть первую ст. 236 ТК о материальной ответственности работодателя за задержку зарплаты и других причитающихся работнику выплат. По действующим нормам работодатель обязан выплатить работнику проценты при нарушении установленного срока таких выплат. При этом проценты рассчитываются за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты, по день фактического расчета включительно.

Как отмечается в постановлении КС РФ, "по смыслу, придаваемому ей судебным толкованием, <…> данная норма не обеспечивает взыскания с работодателя процентов (денежной компенсации) в случае, когда полагающиеся работнику выплаты <…> не были начислены своевременно, а решением суда было признано право работника на их получение".

Как отмечали авторы документа, сегодня суды при рассмотрении трудовых споров зачастую обязывают работодателей выплатить проценты непосредственно с начисленных работнику выплат, не применяя ст. 236 ТК РФ к суммам, которые не начислялись и право на которые стало предметом спора.

Нововведение уточняет ст. 236 ТК РФ, устанавливая, что проценты подлежат взысканию с работодателя и в случае, если положенные сотруднику выплаты не были начислены своевременно, а суд при этом признал право работника на их получение. При этом проценты будут исчисляться из фактически не выплаченных денежных сумм с дня, следующего за днем, в который эти суммы должны были быть выплачены при своевременном начислении, и по день фактического расчета включительно.