Глава Ставрополья инициировал расширение программы развития Кавминвод

В программу комплексного развития Кавминвод входят Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, Ессентуки и Минеральные Воды

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 18 января. / ТАСС/. Глава Ставрополья Владимир Владимиров предложил расширить географию мероприятий программы комплексного развития Кавказских Минеральных Вод. Об этом он сообщил на совещании по развитию курортного региона под председательством главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

"Постановлением Совета министров Советского Союза в Кавказские Минеральные Воды были включены Минераловодский округ, Предгорный округ и Георгиевский округ. Это было сделано, чтобы не аккумулировать на небольшой территории антропогенную нагрузку. Если будет такая возможность, при рассмотрении изменений в [распоряжение правительства РФ о перечне мероприятий по комплексному развитию городов-курортов региона Кавказские Минеральные Воды до 2030 года] №2540 дополнить этими территориями, чтобы мы могли распределять нагрузку", - пояснил Владимиров.

Сейчас в программу комплексного развития Кавминвод входят Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, Ессентуки и Минеральные Воды.

Ранее во время ежегодной пресс-конференции глава Ставрополья сообщил, что растущий турпоток и увеличивающаяся антропогенная нагрузка может отразиться на бальнеологической базе Кавказских Минеральных Вод. Помочь в распределении туристических потоков может расширение географии программы развития эколого-курортного региона.