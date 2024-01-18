АСИ: креативные индустрии в России необходимо развивать комплексно

Для вывода российских медиапродуктов на рынок уже обсуждаются и прорабатываются пакетные решения, сообщила Светлана Чупшева

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Эффективное развитие креативных индустрий в России требует формирования и последующего вывода на рынки комплексных продуктов и предложений. Такое мнение высказала в интервью в студии ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия" гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Отраслевые ассоциации говорят о том, что экспорт нужно поддерживать комплексно. У нас сегодня анимация, кино, музыка, видеоигры отдельно ищут выходы на новые рынки, а если мы комплексно сформируем продукт и предложение, то, как мировая практика показывает, это может принести наибольшие результаты", - сказала она.

Чупшева отметила, что для вывода продуктов российских креативных индустрий на рынок уже обсуждаются и прорабатываются пакетные решения.

Гендиректор АСИ отметила, что в этом году может быть принят базовый закон "О развитии креативных (творческих) индустрий". По ее словам, подготовка подзаконных актов к нему будет проводиться при непосредственном участии работающих в этих сферах предпринимателей, что позволит сформировать действенные меры федеральной и региональной поддержки.

Центр развития креативной экономики был создан на базе АСИ в 2023 году для проведения исследований и разработки стратегий развития креативной экономики в регионах России. Он занимается развитием региональных компетенций, поддержкой креативных предпринимателей и повышением экспортного потенциала креативных продуктов. Центр объединяет ведущих продюсеров, представителей креативных отраслей и ассоциаций, экспертов в сфере креативной экономики и современной культуры.

АСИ проводит мониторинг состояния развития креативных индустрий в регионах с 2019 года. В апреле 2021 года вышел первый в России Атлас креативных индустрий - документ с системным осмыслением роли творческих индустрий как отдельного сектора экономики. В 2022 году агентство выпустило вторую редакцию атласа. Согласно полученным данным, в творческих индустриях работают около 760 тыс. юридических лиц, общий объем выручки которых составляет более 12,6 трлн рублей, а число занятых превышает 1,5 млн.