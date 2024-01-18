Россельхознадзор сообщил, что в Россию из Турции поставили уже 1,2 млн яиц

Очередные партии в количестве 633,6 тыс. штук ввезли 16 и 18 января

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Очередная партия пищевых яиц из Турции ввезена в Россию в количестве 633,6 тыс. штук, по состоянию на 18 января в РФ ввезено 1,2 млн яиц из этой страны. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

"16 и 18 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезены очередные партии пищевого яйца из Турции в количестве 38,72 тонны (633,6 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России. По состоянию на 18 января в Россию из Турции ввезено 1,2 млн штук пищевых яиц", - говорится в сообщении.

По прибытии грузов на склад проведен отбор проб для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, добавили в ведомстве.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что в Россию поставлено уже 1,5 млн пищевых яиц из Азербайджана.

Поставки импортных яиц призваны стабилизировать ценовую ситуацию в этом сегменте. По данным Росстата, куриные яйца в России в декабре 2023 года подорожали на 61,35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом с 10 по 15 января 2024 года цены на них снизилась на 0,2% по сравнению с предыдущей неделей - впервые с июня 2023 года.