Курский завод крупнопанельного домостроения направит 500 млн рублей на расширение

Производственные мощности предприятия вырастут более чем на 120 тыс. куб. м в год

КУРСК, 18 января. /ТАСС/. Фонд развития промышленности предоставил Курскому заводу КПД имени А. Ф. Дериглазова льготный заем в 500 млн рублей, средства направят на создание автоматизированного производства железобетонных изделий, используемых при строительстве домов, сообщили в пресс-службе правительства Курской области.

"Курский завод КПД им. А. Ф. Дериглазова получил полмиллиарда рублей от федерального Фонда развития промышленности. Льготный заем предприятие направит на реализацию крупного инвестпроекта. Он предполагает создание современного автоматизированного производства железобетонных изделий для строительства панельных жилых домов", - говорится в сообщении.

За счет освоения нового оборудования на заводе наладят выпуск полного комплекта домостроительной продукции - панелей внутренних стен, плит перекрытий, балконов, лестничных маршей и площадок, ограждений паркинга, несущих колонн. Производственные мощности предприятия вырастут более чем на 120 тыс. куб. м в год.

АО "Курский завод КПД им. А. Ф. Дериглазова" является действующим предприятием по выпуску железобетонных конструкций для строительства жилых домов, столярных изделий, товарного бетона, раствора, фундаментных блоков, различных конструкций и оборудования.