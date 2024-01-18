Дума приняла в I чтении проект о требованиях к фискальным накопителям ККТ и хранению чеков

Предлагается, в частности, использовать информационный ресурс "Мои чеки онлайн", который позволит исключить затраты пользователей на печать бумажных чеков или их отправку пользователю в электронном виде

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий упрощение регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ), новые требования к фискальным накопителям ККТ и новые способы исполнения обязанности по передаче чеков. Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроектом предлагается использовать информационный ресурс ФНС России "Мои чеки онлайн" в качестве нового способа исполнения обязанности по передаче кассового чека, что позволит исключить затраты пользователей на печать бумажных чеков или их направление в электронной форме на электронную почту или абонентский номер покупателя. Информационный ресурс предназначен для хранения электронных чеков. Он позволяет покупателю иметь полную информацию о своих покупках и предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания.

Законопроектом также предусматривается упрощение процедуры регистрации, перерегистрации и снятия с регистрационного учета ККТ, в частности, снятие с регистрационного учета ККТ через личный кабинет на портале госуслуг и через изготовителя ККТ, а также возможность перерегистрации ККТ в связи с заменой фискального накопителя без подачи в налоговый орган соответствующего заявления при условии направления через оператора фискальных данных отчета об изменении параметров регистрации.

Также в два раза - с десяти до пяти рабочих дней - сокращаются сроки предоставления ФНС государственной услуги по регистрации, перерегистрации и снятию с регистрационного учета ККТ.

Предусматривается, что новые модели фискальных накопителей должны проходить экспертизу в экспертной организации аналогично тому, как это предусмотрено для новых моделей ККТ. Во избежание сбоев в производстве ККТ в связи с возникновением вероятности включения отдельных изготовителей в санкционные списки предусматривается возможность оперативно внести соответствующие изменения в реестр ККТ.

Проект оптимизирует деятельность в сфере применения ККТ

Предлагается освободить операторов фискальных данных от обязанности представлять в ФНС лицензии на оказание телематических услуг связи при получении разрешения на обработку таких данных. Индивидуальных предпринимателей предлагается освободить от обязанности применения ККТ при оказании услуг в сфере образования и физкультуры и спорта - по аналогии с образовательными и физкультурно-спортивными организациями.

Принятие законопроекта позволит оптимизировать и упорядочить деятельность участников отношений в сфере применения контрольно-кассовой техники, считают в кабмине. Планируется, что в случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.

По мнению члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиты Чаплина, изменения дают ряд плюсов для предпринимателей.

"Первое - упрощение процедуры регистрации контрольно-кассовой техники. Введение новых способов подачи заявлений через "Госуслуги" или через изготовителя товара позволяет предпринимателям выбрать наиболее удобный, быстрый и доступный вариант для них. Более гибкая система регистрации поможет сэкономить время и снизить бюрократическую нагрузку на предпринимателей. Второе - сокращение срока оказания услуги регистрации до пяти рабочих дней позволит предпринимателям быстрее приступать к использованию контрольно-кассовой техники и вести бизнес без простоев и по закону", - полагает он.