Путин обсудил с Байсаровым сооружение тоннелей и мостов в регионах РФ

Председателем совета директоров "Бамтоннельстрой-Мост" доложил о проектировании и строительстве нового железнодорожного мостового перехода между Россией и Китаем - Джалинда - Мохэ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретился с председателем совета директоров "Бамтоннельстрой-Мост" (БТС-МОСТ) Русланом Байсаровым. Во время беседы поднимались вопросы работы предприятия, в частности сооружение тоннелей, мостов и других объектов в различных регионах Российской Федерации.

Байсаров доложил о проектировании и строительстве нового железнодорожного мостового перехода между Россией и Китаем - Джалинда - Мохэ. Предприниматель также рассказал о досрочном завершении строительства в Амурской области моста через реку Зея общей протяженностью 10 километров, а также вантового моста на трассе М-12 во Владимирской области и моста через Суру. "Это красивый, мощный мост", - заметил Путин.

Байсаров рассказал главе государства и о текущих проектах компании, в частности о строительстве метро в Красноярском крае и второго Дуссе-Алиньского тоннеля в Хабаровском крае. "Владимир Владимирович, вы принимали участие в сбойке второго Байкальского тоннеля. У нас состоится сбойка второго Дуссе-Алиньского тоннеля. Просьба принять участие", - сказал предприниматель. Президент поблагодарил за приглашение и отметил, что тоннелестроители, получившие государственные награды за свой труд, их достойны. "Они заслужили, какая работа тяжелая", - заметил Путин.