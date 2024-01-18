Россельхознадзор сохраняет прогноз по началу поставок свинины в Китай в ближайшие 2 месяца

Проводится работа по внесению трех российских предприятий в китайскую систему регистрации, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россельхознадзор рассчитывает на начало поставок российской продукции свиноводства в Китай в ближайшие 2 месяца. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

"Служба рассчитывает, что поставки российской продукции свиноводства в Китай начнутся в ближайшие 2 месяца", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в настоящее время службой проводится работа по внесению в китайскую систему регистрации трех российских предприятий, которые были посещены китайскими специалистами в декабре 2023 года.

"В ближайшее время Россельхознадзором будет направлен в Китай отчет о выполнении рекомендаций, которые были даны китайскими коллегами в ходе визита", - рассказали в ведомстве.

Ранее торговый представитель Российской Федерации в КНР Алексей Дахновский заявил, что поставки российской свинины в Китай могут начаться во второй половине 2024 года.

О поставках свинины

В сентябре 2023 года Россельхознадзор сообщил, что Главное таможенное управление КНР разрешило поставки свинины из России. Решение было принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней в РФ.

В декабре был организован визит в Россию представителей ГТУ КНР для ознакомления с системой ветеринарного надзора и деятельностью научно-исследовательских институтов Россельхознадзора, посещения ферм по выращиванию свиней и инспектирования российских производителей свинины.

Как сообщало ведомство в середине декабря, финальным шагом на пути к открытию рынка КНР для поставок российский свинины станут согласование соответствующего ветеринарного сертификата и аттестация российский предприятий.

19 декабря 2023 г. Россия и Китай подписали протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, поставляемой на рынок КНР. Позже Россельхознадзор сообщил, что поставки российской свинины в Китай могут начаться через месяц после подписания соответствующего протокола. В конце декабря руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что поставки российской свинины в Китай могут начаться в ближайшие два месяца.