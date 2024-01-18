РЖД запустила движение поездов по двум перегонам Восточного полигона в Хакасии

Общая протяженность двухпутных участков от Междуреченска до Тайшета составляет 673 км

КРАСНОЯРСК, 18 января. /ТАСС/. Движение поездов запущено в Хакасии на участке Восточного полигона на перегонах Камышта - Уйтак и Ханкуль - Кирба линии Междуреченск - Тайшет Красноярской магистрали на полгода раньше срока. Об говорится в сообщении Красноярской железной дороги.

"КрасЖД завершила строительство вторых главных путей на перегонах Камышта - Уйтак и Ханкуль - Кирба в Аскизском районе Республики Хакасия. Они располагаются на южном ходу Красноярской магистрали Междуреченск - Тайшет, с которого начинается Восточный полигон железных дорог России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проложены вторые пути протяженностью 8,7 км на участке Камышта - Уйтак и 5,6 км - на участке Ханкуль - Кирба. Общая протяженность двухпутных участков от Междуреченска до Тайшета составляет 673 км, или свыше 70% длины всей линии. Также построены два железобетонных моста, смонтированы устройства автоматики и телемеханики и новая контактная сеть, модернизирована станция Ханкуль, где внедрена система микропроцессорной централизации.

"Весь комплекс инфраструктурных объектов железнодорожники возвели на полгода раньше намеченного срока. Работы проводили в условиях сохранения движения поездов", - уточняется в сообщении.

По линии Междуреченск - Тайшет идет перевозка угля из Кемеровской области, Хакасии и Красноярского края к портам Дальнего Востока. Линия построена в 60-х годах прошлого века, в основном как однопутная. РЖД с 2013 года занимается ее модернизацией в рамках инвестиционного проекта "Увеличение пропускной способности участка Артышта - Междуреченск - Тайшет". По итогам его реализации ожидается увеличение объемов вывоза грузов на восток до 180 млн тонн в год в 2024 году.