Глава "Бамтоннельстрой-Мост" пригласил Путина на сбойку второго Дуссе-Алиньского тоннеля

Его планируют запустить в Хабаровском крае конце 2024 - начале 2025 года

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Глава ГК "Бамтоннельстрой-Мост" Руслан Байсаров в ходе встречи попросил президента РФ Владимира Путина принять участие в сбойке второго Дуссе-Алиньского тоннеля.

"Владимир Владимирович, вы принимали участие в сбойке второго Байкальского тоннеля. У нас состоится сбойка второго Дуссе-Алиньского тоннеля. Просьба принять участие", - сказал Байсаров.

Ранее сообщалось, что новый Дуссе-Алиньский тоннель на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Хабаровском крае планируется запустить в конце 2024 - начале 2025 года. Он строится по программе модернизации БАМ, в работах задействовано почти 600 человек и около 100 единиц техники. Строительство первого Дуссе-Алиньского тоннеля началось в 1939 году, однако в 1942 году работы были приостановлены. Окончательно достроить тоннель удалось лишь с возобновлением активного строительства на БАМе в 1975 году, ввод в эксплуатацию состоялся 4 ноября 1982 года. В настоящее время первый Дуссе-Алиньский тоннель значительно затрудняет движение по БАМу: из-за его устаревшей конструкции введены габаритные ограничения по перевозке грузов. Закрыть сооружение на реконструкцию не представлялось возможным, поэтому было принято решение о строительстве нового Дуссе-Алиньского тоннеля.