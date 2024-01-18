Суд взыскал с поставщика угля на проблемной ТЭЦ Ярового почти 276 млн рублей

Как следует из заключения суда, возбуждено уголовное дело в отношении экс-директора управляющей компании Сергея Белоуско

БАРНАУЛ, 18 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил иск управляющей компании проблемной теплоэлектростанции (ТЭЦ) в городе Яровое МУП "ЯТЭК" о взыскании почти 276 млн рублей с поставщика ООО "Арена", компания поставила уголь для ТЭЦ по завышенной стоимости. Решение суда размещено в картотеке арбитражных дел.

"Признать недействительным контракт на поставку каменного угля <…> в части цены имущества, превышающей рыночную стоимость. <…> Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Арена" <…> 275,9 млн рублей неосновательного обогащения", - сказано в документе. Согласно опубликованным данным, летом 2022 года управляющая компания и ООО "Арена" заключили контракт на поставку 66 тыс. тонн угля за 720 млн рублей.

Также, как следует из заключения суда, возбуждено уголовное дело в отношении экс-директора управляющей компании Сергея Белоуско по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении бенефициара АО "Запсибэнерготрейд" Андрея Харченко - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Согласно опубликованным данным, он совместно с директором ООО "Кузбассуглеснаб" Сергеем Курдюмовым и руководством ООО "Арена" представил в МУП "ЯТЭК" коммерческое предложение, содержащее заведомо ложные сведения о цене угля, на основании этого документа управляющая компания сформировала завышенную начальную (максимальную) цену контракта, не соответствующую реальной стоимости.

При этом ранее экс-мэра Ярового Виталия Самобочего обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В данный момент дело рассматривает Яровской районный суд. Следующее заседание назначено на 19 января. По данным следствия, в 2021 году глава города Яровое получил уведомление от директора МУП "ЯТЭК" о необходимости проведения в определенные сроки ремонта специализированного оборудования. Однако чиновник надлежащих мер для своевременного ремонта котельного оборудования не принял, в связи с чем сроки ремонта были нарушены, что привело впоследствии к возникновению нештатной ситуации и аварии на ТЭЦ: в ноябре 2021 года вышел из рабочего состояния паровой котел, и длительное время не было возможности его отремонтировать.

О ТЭЦ в Яровое

Ежегодно жители Ярового во время отопительного сезона жаловались на низкие температуры в квартирах. В городе, где живут более 18 тыс. человек, из-за нестабильного состояния единственной ТЭЦ с 2019 по 2021 год действовал режим ЧС.

Проблемная ТЭЦ в августе 2020 года была передана в собственность муниципалитета. Сделка по ее продаже в 2016 году признана судом недействительной из-за того, что частный собственник не вел там необходимый ремонт.

В 2022 году для поддержания работы ТЭЦ из краевого бюджета было выделено почти 1,5 млрд рублей. В 2023 году из бюджета Алтайского края выделили 791,8 млн рублей на бесперебойное прохождение отопительного периода в Яровом. В 2024 году вложения для оснащения работы станции запланированы в таком же объеме.